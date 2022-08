Neli inimest said keeletoimetaja kutse

Nüüdseks on kutselisi keeletoimetajaid kokku 16.

Seni hindamiskomisjoni esimehena tegutsenud Mäekivi leidis, et eksam oli täpselt nii raske, kui ta seda varasematel aastatel teisi hinnates ette oli kujutanud. «Kindlasti aitas eksaminärvi hajutada pikaajaline toimetamiskogemus,» lisas ta.

Keeletoimetajate liidu tulevikueesmärk on jõuda kutseliste toimetajate lisandumisel ajapikku selleni, et vähemalt avaliku sektori asutused eelistaksid tööle võtta eksami läbinud keeleinimesi, sest nende töö kvaliteedile võib kindel olla. «Eeskujuks võib tuua Tartu Ülikooli, kus on nüüd tööl neljandik kõigist Eesti kutselistest keeletoimetajatest,» sõnas Helika Mäekivi.