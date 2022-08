Uuring: eestimaalased soovivad rohkem investeeringuid haridusse

Kohaliku omavalitsuse kui elukohaga on rahul 62 protsenti küsitluses osalenud vastanutest. Minuomavalitsus.ee andmeanalüütiku Ats Aasmaa selgitusel märgib see küll koguarvestuses enamust, ent omavalitsuseti on pilt erinev. «Näiteks kahe naabri, Kose ja Kiili valdade, rahulolu tase erineb lausa 24 protsenti,» tõi ta välja.

Valikvastuste nimekirjas olnud 16 kohalikust teenusest soovivad Eesti elanikud kõige enam alus- ja põhihariduse rahastamise suurendamist. «Ehkki juba täna kulub enamasti üle 50 protsendi omavalitsuste eelarvevahenditest haridusvaldkonda, siis näeme uuringu tulemustest selgelt, et meie inimestele on tasemel haridusvõimalused ja -tingimused jätkuvalt prioriteet,» märkis Aasmaa.

Selgub, et üldine teenuste kvaliteet on seotud inimeste rahuloluga ehk kõrge teenustasemega omavalitsustes elavad rahulolevamad elanikud. Lisaks on olulisel kohal majanduslikud tingimused. Näiteks on väiksema keskmise palgaga omavalitsustes madalam rahulolu, samuti aga ka madalam teenustase. Põhilised tegurid, mis inimeste rahulolu kohalikul tasandil mõjutavad on teenuste keskmine kvaliteet, omavalitsuse keskmine töötuse määr, vastaja tööalane staatus ning leibkonna sissetulek.