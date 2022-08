Tartu Tervishoiu Kõrgkool sõlmib koostööleppe Narva Haiglaga

«Tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna töötajate puudus on laialdaselt teada murekoht enamikule osapooltele ja üks viis tõhusamalt piirkonna heaks probleemi lahendada on koolitada töökohal. See on kahtlemata kõrgkoolile väljakutse, kuid motiveeriv on teadmine, et piirkonnas kohapeal õppetööd korraldades saavad võimaluse õpinguteks needki, kes muidu ehk perekondlikel või majanduslikel põhjustel nende õppekavade tasemeharidusele ligi ei pääseks,» selgitas Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden.