Tallinna Tervishoiu Kõrgkool alustab esmaspäeval avaaktustega

Pärnus alustab tänavu õpinguid 30 esmakursuslast õe õppekaval. «Eesti tervishoiusüsteem toetub meie pädevatele ja pühendunud töötajatele. Viimased aastad on seda veenvalt tõestanud, võimalikult varajane õppe ja praktika ühildamine annavad üheskoos suurepärase tulemuse,» ütles SA Pärnu Haigla juhatuse esimees Urmas Sule.

«Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja Pärnu Haigla koostöös sündinud projekt «Kool haiglas» on andnud värske hingamise õendustöötajate regionaalsesse ettevalmistusse Eestis ja leiab aina rohkem järgimist,» lisas Sule.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on rahvusvaheliselt tunnustatud tervise ja heaolu valdkonnas koolitust pakkuv riiklik rakenduskõrgkool, mille missioon on koolitada innovaatiliselt ja kriitiliselt mõtlevaid tehnoloogiliste pädevustega tervisevaldkonna töötajaid. Kõrgkoolil on struktuuriüksus Kohtla-Järvel ning õppetöö toimub ka teistes regionaalsetes üksustes, näiteks Pärnus, Kuressaares, Haapsalus ja mujal.