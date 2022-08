Tartu Ülikoolis alustavad esmaspäeval haridusteed 4530 uut tudengit

Tulevikuoskustest rääkides sõnas ta, et ei nüüd ega ka tulevikus piisa enam vaid ühe valdkonna teadmistest, vaja on oskust siduda eri valdkondade teadmisi ja oskusi. «Kasutage ära, et ülikoolis on see kõik teil käeulatuses – piisab vaid veidi avarama pilguga oma uute pereliikmete hulgas ringi vaadata.»