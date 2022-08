Ülikoolid koostavad ühisavalduse Eesti kõrghariduse tulevikust

Ligi 40 erinevate ülikoolide nõukogude liiget kokku toonud istungi fookuses oli kõrghariduse alarahastuse küsimus. Osalejad nentisid, et värskelt ametisse astunud koalitsiooni lubatud lisaraha võimaldab ülikoolidel küll finantskriisist väljuda, ent ei too iseenesest kaasa märkimisväärset arenguhüpet kõrgharidussüsteemis. Puudu on ka nägemus, milline kõrgharidussüsteem Eestit tulevikku viib. Eesti haridusvaldkonna arengukava 2021–2035 jääb selles osas õhukeseks.