Pärnu Päikese kooli õpilased tervitavad uut kooliaastat uues majas

Kuna toimetuleku- ja hoolduskava õpilaste õpe toimub paljuski läbi praktiliste tegevuste ja kogemuste, on uues majas käelisteks, meelelisteks ja kehalisteks tegevuseks loodud neile sobivad tingimused. Näiteks on koolis Eestis välja arendatud omalaadne grossingusüsteem ehk lakke kinnitatav turvarakmete süsteem, mis on suureks abiks liikumispuuetega õpilastele füsioteraapia tegemisel.

Ühes uue õppehoonega valmis Rõugu 8a õuealal meelteaed. See on teraapiliste omaduste ja eesmärgiga õueala, mis aitab edendada lapse heaolu ja emotsionaalset tasakaalu ning arendada tema füüsilisi ja sotsiaalsete oskuseid. Õpilased saavad meelteaias ise aiatöödele käsi külge panna, ent nad võivad ka piirduda ümbritseva roheluse ja värvide nautimisega. Meelteaias on rakendatud kõik viis meelt: nägemine, kuulmine, haistmine, kompimine ja maitsmine, sest just meeltega tunnetab laps ruumi enda ümber.

Pärnu Päikese kooli direktori Marju Trumsi sõnutsi on Pärnu linn ja maakond saanud ühe tähendusliku teo võrra rikkamaks.