Uuring: kolmandik Eesti õpetajatest on vaesusriskis

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) viis 1700 õpetaja seas läbi uuringu, et kaardistada Eesti õpetajaskonna keerulisel ajal hakkamasaamist ja hoiakuid. «Nii suur valim tähendab, et saime esindusliku ülevaate Eesti õpetajate praegusest olukorrast ja seisukohtadest,» ütles EHL-i esimees Reemo Voltri

Küsimusele, kas praeguse palgaga on raske toime tulla, vastas jaatavalt 94 protsenti uuringus osalenud õpetajatest, sealjuures 34 protsendil on raske toime tulla kogu aeg.

«Sünge üllatusena tuli see, et tervelt kolmandik Eesti õpetajatest on sisuliselt vaesusriskis. Lisaks tuleb arvestada, et sellegi palga teenimiseks teevad paljud õpetajad ületunde, mistõttu kannatab nii füüsiline kui vaimne tervis. See selgitab, miks sama uuringu kohaselt on valdav enamik õpetajatest kogenud läbipõlemist ja enam kui pooled kaalunud töölt lahkumist,» kommenteeris Voltri.