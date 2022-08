Ukrainlaste Vabaduse Kooli avaaktus toimub Tallinnas Tuvi pargis

Haridus- ja teadusministeeriumi üldharidus- ja noortepoliitika asekantsler Liina Põllu sõnul on hea meel näha, et Ukraina pered on uue kooli üles leidnud. «Kõik Ukraina lapsed peaksid saama võimaluse liituda eestikeelse või keelekümbluse metoodikat kasutava kooliga, seetõttu avame uue kooli just Tallinnas, kus on enim Ukrainast pärit õpilasi,» ütles Põld.