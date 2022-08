XXIII pedagoogiline konverents ⟩ «Mitmekeelsus lapse arengus»

Konverentsi peakorraldaja, Tartu Ülikooli Narva kolledži mitmekeelse hariduse keskuse juhataja Anna Golubeva sõnul lähtuvad kõik ettekanded ja aruteluringid üldteemast, milleks on mitmekeelsus ja õppekeelest erineva kodukeelega õppija arengu toetamine haridusasutuses. «Arutame küsimusi, kuidas käsitleb mitmekeelsust teadus ja kaasaegne pedagoogika, kuidas mõjutab see lapse üld- ja keelelist arengut ning kuidas saab mitmekeelse lapse arengut hinnata ja toetada,» selgitas Golubeva.

Konverentsi ajakava

25. august

11.15–11.45 Ekaterina Protassova, Helsingi Ülikool «Critical Language Awareness and Modern Pedagogy»

13.30–14.15 Marina Hämäläinen, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus «Designing an English Moodle-based blended course for VET schools»