Tallinna linnavõimu kinnitusel saavad kõik sõjapõgenikest lapsed koolikoha

«Kõik Tallinnas elavad lapsevanemad veel ei ole seda avaldust esitanud. Me arvame, et üheks põhjuseks on see, et nii mõnigi laps sooviks õppida distantsilt Ukraina koolis. Selline võimalus oli kevadel olemas. Samas, kõik Eestis elavad Ukraina lapsed siiski peavad sügisel füüsiliselt Eestis kooli minema. See on kohustus,» ütles Belobrovtsev.