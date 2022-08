SA Postimehe Fond rahastab kuue ajakirjandustudengi haridusteed

Tartu Ülikoolis ajakirjanduse ja kommunikatsiooni erialal bakalaureuse kraadi omandanud Henry-Laur Alliku soov on jätkata magistriõpinguid Hollandis Groningeni Ülikoolis ja loomulikult jätkuvalt ajakirjanduse erialal. Kindlast soovist ajakirjanikuna ühiskonda teenida annab märku tõsiasi, et juba õpingute kõrvalt on Henry-Laur töötanud kaks aastat professionaalse ajakirjanikuna «Aktuaalse kaamera» Tartu korrespondendina ning seejärel kahe aasta vältel Postimehe uudisteoimetuses. Henry-Laur on lisaks uudiste kirjutamisele proovinud kätt ka Postimees TV-s ja Kuku Raadio saadetes, saades lühikese ajaga Postimehe uudistetoimetus üheks kandvaks jõuks.