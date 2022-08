Kõik Saaremaa ja Muhu koolid said jäätmesortimisjaamad

Rüütelmanni sõnul viidi sama projekt läbi esimest korda aasta eest Hiiumaal, kus on aastaga juba ka häid tulemusi näha. «Kui pakkuda mugavat võimalust tekkekohal jäätmeid liigiti koguda, siis suurem osa inimestest seda ka teeb,» selgitas Rüütelmann ning lisas, et projektiga Hiiumaal ja Saaremaal alustamine oli tingitud just sellest, et kogukond on kokkuhoidev ja väike, lihtne on teha selgitustööd ja ka jälgida muutusi.