Uus stipendium panustab energiavaldkonna inseneride järelkasvu

«See, et rekordilised elektrihinnad on täna üks tulisemaid teemasid, näitab hästi, kui palju me energiast sõltume. Kuidas aga saab soojus kodudesse ja tootmisesse, mil moel toimub jahutus, milline on soojus- ja massilevi erinevates tehnoloogilistes protsessides ja kuidas tagada võimalikult kestlik ja keskkonnasõbralik tootmine – see on vaid lühike loetelu teemadest, millega me energiatehnoloogia instituudis tegeleme,» tõi fondi eestvedaja, energiatehnoloogia professor Alar Konist välja valdkonna olulisuse. «Et tagada inseneride järelkasv keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia erialal ning tunnustada parimaid noori spetsialiste, alustab sellest õppeaastast tegevust fond, mis kannab sümboolselt aasta alguses lahkunud tehnikateadlase Arvo Otsa nime,» lisas Konist.