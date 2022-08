Suurim õpetajate konverents vaatleb mitmekeelse lapse arengut

Mitmekeelse lapse haridusvalikutest, arengust ja toetamisest on praegu eriti oluline rääkida, kuna Eestis on otsustatud aastaks 2030 üle minna täielikult eestikeelsele haridusele. Konverentsi peakorraldaja, Tartu Ülikooli Narva kolledži mitmekeelse hariduse keskuse juhataja Anna Golubeva sõnul lähtuvad kõik ettekanded ja aruteluringid üldteemast, milleks on mitmekeelsus ja õppekeelest erineva kodukeelega õppija arengu toetamine haridusasutuses. «Arutame küsimusi, kuidas käsitleb mitmekeelsust teadus ja kaasaegne pedagoogika, kuidas mõjutab see lapse üld- ja keelelist arengut ning kuidas saab mitmekeelse lapse arengut hinnata ja toetada,» selgitas Golubeva.

Konverentsil astuvad üles tunnustatud eksperdid ja praktikud. Ekaterina Protassova Helsingi Ülikoolist on rahvusvaheliselt tuntud ekspert mitmekeelse ja mitmekultuurilise hariduse ning laste mitmekeelsuse valdkonnas. Ülle Türk, kes on tuntud võõrkeelte õpetamise spetsialist, on olnud pikalt seotud Euroopa keeleõppe raamdokumendi rakendamisega Eestis. Irina Piksar ja Viktoria Belitšev on Tapa Keelekümbluskooli kahesuunalise keelekümbluse klassi õpetajad. Nende 12 õpilase hulgas on üheksa last, kes läksid 2016. aastal Tapa Vikerkaare lasteaia kahesuunalise keelekümbluse katserühma ja jätkasid kahes keeles õppimist ka hiljem, koolis. Sel õppeaastal alustavad lapsed õpinguid juba kolmandas klassis.

Julia Faizullova on Facebooki grupi «Nina Zavrik – minu kakskeelne laps» asutaja ja 2021. aasta keeleteo auhinna kandidaat. Grupis on umbes 3300 liiget Eestist, Soomest ja USA-st. Faizullova algatus on toeks vanematele, kelle laps õpib eesti keelt või kasvab kakskeelses peres. Tartu Ülikooli Narva kolledži õppejõud Rutt Köster-Paap ja Enda Trubok tutvustavad, kuidas panna eestikeelsesse õppesse astunud välisüliõpilased kaheksa kuuga rääkima eesti keelt B2-tasemel. Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi direktor Anu Luure ja sama kooli Räägu õppehoone projektijuht Natalja Mjalitsina tutvustavad edulugu, kuidas selle aasta kevadel loodi Lilleküla gümnaasiumis Ukraina lastele Räägu maja.