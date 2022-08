Kooliaasta eel ootab ERMis haridustöötajaid 26 muuseumit üle Eesti

Tegemist on traditsioonilise sündmusega, kus lisaks muuseumite infoga tutvumisele saavad õpetajad pika suve järel üksteisega kokkusaamise üle rõõmustada. «Muuseumihariduse infopäev on suurepärane võimalus paari tunni jooksul saada hea ülevaade kõigest sellest, mida Eesti muuseumid pakuvad. Ja valikut tõesti on! Juba Eesti Rahva Muuseumil endal on kamaluga erinevatel teemadel ja mitmele kooliastmetele sobivaid muuseumitunde ja õpitubasid välja pakkuda,» rääkis ERMi direktor Kertu Saks.