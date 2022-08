OTSEPILT ⟩ Erikomisjon arutab eestikeelsele õppele ülemineku seisu

Erikomisjoni esimees Tõnis Mölder (KE) märkis, et koalitsioonilepingus on kirjas soov minna üle eestikeelsele õppele nii lasteaias kui ka põhikoolis. «See nõuab lisaraha nii õpetajate palkamiseks kui ka õppemetoodika väljatöötamiseks ja õpikute väljaandmiseks, mistõttu soovime komisjonis üle vaadata, milline eelarve on selleks ette nähtud,» lausus esimees.

Samuti on arutelu all kõrghariduse rahastamine. Koalitsioonileppes on ette nähtud, et kõrghariduse rahastamist suurendatakse alates 2023. aastast 15 protsendi võrra aastas.