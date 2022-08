Õpilasleiutajate konkurss ootab lahendusi argielu probleemidele

Õpilasleiutajate riikliku konkursi eesmärk on väärtustada teadust ja innovatsiooni ning tunnustada nutikaid lahendusi. Leiutamine on õppeprotsess, kus oluline on märgata ja annalüüsida probleemi, et leida parim lahendus. Seejuures on oluline toetada õpilaste koostööd üksteise ja juhendajatega. Vanemate kooliastmete õpilasi julgustatakse konkursile esitama juba valminud loov- ja uurimistöid või õpilasfirmade loodud innovaatilisi lahendusi. Sel aastal tuleb olulise täiendusena esitada lisaks konkursitööle ka tööprotsessi kirjeldus. Lisaks kutsub transpordiamet osalejaid leidma uudseid lahendusi, mis aitavad muuta liiklust turvalisemaks – parimat ootab eriauhind kategoorias «Nutikalt ja turvaliselt liikluses».