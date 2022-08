Aasta kiusuennetaja kool 2022 on Rocca al Mare Kool

Aasta kiusuennetaja kooli tiitlile kandideeris sel aastal kaheksa kooli, kes enda möödunudaastast pingutust tunnustust väärivaks pidasid ning oma kandidatuuri üles seadsid. RAM on KiVa teadus- ja tõenduspõhist kiusuennetusprogrammi rakendanud juba alates 2016. aastast.

«Aasta kiusuennetaja kooli tiitli pälvinud kool on suurepärane näide teaduspõhisest KiVa programmi tõhusast rakendamisest kooliperes. Oleme Rocca al Mare kooliga koos kiusuennetuse teed käinud juba kuus aastat ning on tulemusi on siiras rõõm näha,» sõnas SA Kiusamisvaba Kool tegevjuht Ingi Mihkelson. «Tiitli sai kool, millel on KiVa programmi toel välja kujunenud tugevad kiusuennetuse traditsioonid ning kool on võtnud vedada vaimse tervise teema laiemalt,» lisas ta.

Kandideerinud koolide seast saavutas teise koha vene õppekeelega Tallinna Mustjõe gümnaasium ning kolmandale kohale jõudis Lasnamäe gümnaasium.

Auhindu üle andnud haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Kristi Vinter-Nemvaltsi sõnul on väga oluline, et kõigis Eesti koolides oleks nii füüsiliselt kui ka vaimselt turvaline õppekeskkond, mis toetab kõiki õppeprotsessis osalejaid. «Kiusamisvastane programm KiVa on kindlasti üks põhjalikumaid kiusuennetuse ja -juhtumite lahendamisega tegelevaid metoodikaid. Aasta kiusuennetaja tiitel on ühest küljest tunnustus tegijatele, aga ka kindlus lastele ja nende vanematele, et selles koolis on laste heaolu väga kõrgelt hinnatud,» lisas Vinter-Nemvalts.