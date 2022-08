Teaduse populariseerijaid ootab 26 000 eurot preemiaraha

Konkursi eesmärk on märgata ja tunnustada neid inimesi, algatusi ja asutusi, tänu kellele on teadus ühiskonnas nähtavam ja avalikkusele mõistetavam. Konkursile võib esitada nii üksikkandidaate kui ka kollektiive, samuti tohib esitada iseenda kandidatuuri.

Teadusagentuuri teaduskommunikatsiooni osakonna juhataja Annely Allik julgustas kõiki kandidaate esitama. «Märkame neid inspireerivaid inimesi enda ümber, kes on võtnud oma südameasjaks teistes teadushuvi äratamise ja tunnustame neid tehtud töö eest!»

Konkursi auhinnafond on 26 000 eurot. Auhindu antakse välja kuues kategoorias. Need on: Tiiu Silla nimeline elutööpreemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest; teaduse ja tehnoloogia populariseerimine audio-visuaalse ja elektroonilise meedia abil; teaduse ja tehnoloogia populariseerimine trükisõna abil; tegevused/tegevuste sarjad teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel; parim teadust ja tehnoloogiat populariseeriv teadlane, ajakirjanik, õpetaja või muu ning parim uus algatus teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel.