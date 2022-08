Üle 450 koolilapse said Punase Risti ja Tallinna linna abiga ranitsa

«On heameel näha, et nii lapsed kui ka vanemad naudivad seda, et saavad koos kinno tulla ja aega veeta, see on pereüritus, mida kõik alati ootavad. Samamoodi on oluline, et üha kasvavaid hindu arvestades on tasuta koolitarbed vähekindlustatud peredele suureks abiks,» rääkis Tallinna abilinnapea Betina Beškina. «Lisaks sellele on Tallinnal ka eraldi esimese klassi toetus ehk ranitsatoetus ja alates käesolevast aastast on kõikidele koolilastele veel universaaltoetus ehk 50 eurot kooliaasta alguseks. Neid toetusi saab taotleda alates septembri kolmandast nädalast, sest selleks ajaks on koolide nimekirjad tavaliselt lõplikud. Septembri kahe esimese nädalaga võivad nimekirjad veel veidi muutuda.»