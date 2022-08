Valgamaa Kutseõppekeskus aitab pooleli jäänud haridusteega õppureid

«Huvi sisseastumise vastu on tõusuteel, tänaseks on selge, et alustame sügisel õppega täismahus ehk avame nii kümnenda, üheteistkümnenda kui kaheteistkümnenda klassi,» rääkis Valgamaa Kutseõppekeskuse õppedirektor Valdek Rohtma. «Õppijaid on juba end kirja pannud kõikidesse klassidesse, kõige rohkem kümnendasse klassi. Kuid on ka neid, kellele loodame kevadel esimesed gümnaasiumi lõputunnistused kätte anda.»

Avalduste vastuvõtmine on neil päevil täies hoos ning uusi õpilasi laekub kooli iga päev. «Töömaailm meie ümber muutub välgukiirusega, peame ise pidevalt kaasa muutuma. Õppimine raputab mugavustsoonist välja ja annab võimaluse elus suuremaid sihte seada. Seepärast tasub alati õpinguid jätkata või uuesti alustada, kui need on pooleli jäänud,» rääkis hariduskoordinaator Jelena Kalames, kes ka ise kaugõppe vilistlane.

«Kes veel kahtleb, võtku julgelt kontakti ja arutame võimalused läbi. Oleme õppetöö korraldanud paindlikult, nii et õppida saab ka töö või pere kõrvalt,» märkis Valdek Rohtma. «Esimese asjana teemegi õpilasega koostöövestluse, et mõista tema vajadusi ja seda, kuidas tal oleks kõige mugavam ja sujuvam koolitööst osa võtta. Mõnele sobib kaks-kolm päeva nädalas kohapeal käia, teine eelistab e-õpet või aine kaupa õppimist. Kõik võimalused on olemas.»

Õppima on oodatud kõik soovijad, sõltumata elukohast, näiteks on kooli juba astunud ka Tõrva ja Otepää elanikke. Samuti pakutakse koolis erinevaid lisateenuseid, nagu ühiselamu, sportimisvõimalused ning lapsehoid. Ikka selleks, et kõik võiksid oma õpingud lõpule viia ja seejärel elus juba uusi väljakutseid püstitada.

«Kaugemalt tulijad võivad eelistada e-õpet, kuid pakume kõigile õpilastele vajadusel digivahendeid ja arvutiklassi kasutamise võimalust. Jooksev nõustamine, et kõik sujuks, jätkub kogu õpitee vältel,» lisas Valdek Rohtma. «On oluline, et õppija teaks, kelle poole oma küsimuste või murede korral pöörduda. Meil tegelevad sellega kursuse juhendaja ja kaugõppe logistik, kes õpilastele vajadusel tuge pakuvad.»