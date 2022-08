Eesti IT valdkonna suvekool toob Tartusse masinõppe ja tehisintellekti tippteadlased

Ürituse peakorraldaja ja arvutiteaduse instituudi juhataja Jaak Vilo sõnul pandi suvekooli seeriale alus 2002. aastal. «Eesmärk oli luua teoreetilise arvutiteaduse talvekoolide kõrvale praktilisema suunitlusega suvekool, mis tooks kokku Eesti ülikoolide IT doktorante ja teadlasi ning julgustaks ka nooremaid üliõpilasi valima teaduskarjääri. Kahel viimasel koroona-aastal pidime suvekooli vahele jätma, seega toimub kool sel aastal juba 19. korda,» rääkis Vilo. Tema sõnul on uudne ka see, et esimest korda saab üritus teoks otse ülikooli õpperuumides, värskes Delta keskuses ning sel aastal lüüakse selge rekord osalejate arvus.