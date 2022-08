Äriõpe on endiselt populaarne: EBS-i esitati üle 700 astumisavalduse

Tänavune vastuvõtt jäi üldse silma paljude tugevate kandidaatide poolest. Bakalaureuse- ja magistriastmesse avalduse esitanuist võeti vastu enam kui pooled ehk 411 üliõpilast. «Viime kõigi kandidaatidega läbi intervjuu, mis annab nii meile kui tulevasele õppurile kindlustunde, et õpitav eriala just talle sobib,» selgitas EBS-i akadeemiline prorektor Maarja Murumägi. «Tänavuse vastuvõtukomisjoni tagasiside põhjal võib öelda, et meile kandideeris erakordselt palju säravaid, aktiivseid ja ettevõtlikke noori.»