25 koolinoort toovad Vanemuises lavale kümne päevaga valmiva lavastuse

Lavastaja Johan Elmi sõnul on neil üheskoos Maarja Johannaga soov võimaldada suvekooli noortel turvalises keskkonnas luua lisaks karakteritele ka lava-, valgus- ja helikujundus, arendada teksti koos nendega edasi ja tuua lavastusse veel rohkem iseennast. «Materjal, millega tööle asume, on kirjutatud nii, et selle ridadevahelist maailma on võimalik väga erineval moel tõlgendada. Selle tulemusel jõuab lavale kolmest katkendist koosnev lavastus, kus igal katkendil on küll sama tekst, kuid totaalselt erinev lahendus,» tõdes Elm.