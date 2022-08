Uuring: kooli alguse suurimaks stressiallikaks on kulutused koolitarvetele

«Hindade tõus ja keeruline majandusolukord mõjutavad ka koolikaupade tarbimist,» ütles Kristiine ja Rocca al Mare keskuste juht Kristjan Maaroos. «Tarbijad tunnevad, et kulutused koolitarvetele jätavad rahakotti augu. Seepärast on põhjust uskuda, et sel aastal tehakse emotsioonioste vähem ning kulutused koolikaupadele mõeldakse rohkem läbi,» lausus Maaroos.

Ta lisas, et kui pandeemiaperioodil tegi e-kaubandus kiire tõusu, siis valdav enamus ehk 69 protsenti vastanutest soetab koolikaupu kaubanduskeskustest ning ainult 14 protsenti soetab kooliks vajamineva e-poodidest. «Kaubanduskeskused pakuvad kogu valikut ühest kohast, mis teeb ostmise mugavamaks ja kiiremaks. Klient saab võrrelda tooteid ja hindu erinevate kaupluste vahel ja oma kauba ka kohe kätte. Kuna kaubanduskeskuse pakub võimalust ka meelelahutuseks ja toitlustuseks, siis kujuneb koolikaupade ostmisest sageli kogu pere sündmus, kus tegevust jätkub nii suurtele kui väikestele,» rääkis Maaroos.

Uuringust selgus, et kõige olulisemad kriteeriumid koolitarvete ostmisel on kvaliteet, hind, disain ja jätkusuutlikkus. Seejuures mängib kvaliteet kõige enam rolli just toasisustuse soetamisel.

Kirjutusvahendite, vihikute, kaustikute, kunstitarvete jms ostmise oluliseks kriteeriumiks on hind 72 protsendiga ning kooliriiete ja -jalanõude soetamisel peetakse veel oluliseks disaini 78 protsendiga. Jätkusuutlikkus mängib enim rolli kooliriiete ja -jalanõude ning toasisustuse puhul.

«Enamasti ostetakse koolitarbeid vastavalt vajadusele ja tarbijad on selle hooajalise väljaminekuga arvestanud. Vaid 10 protsenti vastajatest säästab raha spetsiaalselt koolitarvete ostmiseks,» selgitas Maaroos.

Koolitarvetele kulutatav summa õpilase kohta varieerub 50 eurost 500 euroni, kuid enamasti jäävad koolikulutused 101-200 euro vahemikku aastas kooliõpilase kohta.

Kristiine ja Rocca al Mare keskuste juht tõi välja, et enam kui poolte vastajate jaoks on olulised sooduspakkumised. «55 protsenti vastajatest jälgivad sooduspakkumisi, et leida võimaliku parima hinnaga koolitarbed. See näitab selgelt, et sooduspakkumised ja koolikampaaniad on koolikaupade soetamisel tarbijate jaoks olulised ja ka õigustatud,» selgitas Maaroos.