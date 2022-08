Ukraina ülikoolidesse sai sisseastumistesti sooritada ka Eestis

Haridus- ja teadusministeeriumi peaeksperdi Kai Treieri sõnul palus Ukraina, et Euroopa riigid korraldaksid kodumaalt lahkunud noortele Ukraina kõrgkoolide sisseastumistesti. «Seda võimalust pakub 23 riiki, kus on end bakalaureuseõppesse astumise testile registreerunud kokku ligi 25 000 huvilist. Kui Eestis pani end testile kirja 300, siis Lätis on osalemas 230 ja Leedus 450 noort. Enim on testile registreerunuid Poolas ja Saksamaal, vastavalt 7900 ja 6500 Lisaks Tallinnas ja Tartus juuli lõpus toimunud bakalaureuseõppesse astumise testidele, saavad huvilised Eestis testil osaleda ka veel täiendavatel aegadel augustis või septembris,“ sõnas Treier ning tänas kutseõppeasutusi, kellega koostöö testide läbiviimisel on olnud väga hea ja sujuv.