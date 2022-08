TalTechi seminar: täiendav õppimine muutub oluliseks igale töötajale

Erinevad globaalsed trendid, eelkõige tehnoloogia areng põhjustavad selle, et aastaks 2030 on umbes kolmandik töökohti digitaliseeritud ning esimesena satuvad surve alla need töökohad, mis on kõige lihtsamad, sõnas AS-i Ragn Sells äriarendusprojektide juht Rainer Pesti. «Ümberõpe on seetõttu siin kriitilise tähtsusega.»