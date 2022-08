Bioanalüütikute õppekohad Ida-Virumaal täitusid kiiresti

Kokku avatakse kümme tasuta õppekohta. Tegemist on rakenduskõrghariduse distantsõppega, mille nominaalkestus on 3,5 aastat. Õppetöö hõlmab teooriat ja praktikume. Teooriaõpe on üsna paindlik – suurt rõhku pannakse videoõppele ja elektroonsetele õppematerjalidele. Praktikume sooritatakse laborites kohapeal ning need põhinevad rühmatööl.

«Bioanalüütiku eriala on paljudele noortele meeltmööda. Ida-Viru Keskhaiglale eraldatud tasuta õppekohtade täitumus on 100 protsenti, mille üle on meil väga hea meel. Selle õppeprogrammi tudengid hakkavad õppima tegema analüüse, uurima koeproove ja kehavedelikke, tegema kindlaks organismi tervisliku seisundi, mis on vajalik selleks, et aidata arstidel panna patsientidele õiget diagnoosi ja määrata neile sobivat ravi,» rääkis Uustalu.