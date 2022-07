Sisekaitseakadeemia ja lennuakadeemia asuvad ühiselt lennumeeskondi õpetama

Sisekaitseakadeemia rektor Marek Lingi sõnul on koostööleping oluline verstapost Eesti siseturvalisuse ja sisejulgeoleku tagamisel kõrgtehnoloogia kaudu. Turvalisus algab ju igaühest ja koolide ühine panus nii tehnoloogia kaasamisel siseturvalisuse õppesse kui ka kogu kaugseire- ja droonidega seotud valdkonna arendustegevus on praegu väga aktuaalne, märkis Link.

Lennuakadeemia rektor Koit Kaskel hindab kaugseirealase koostöö alustamist samuti kõrgelt. «Siseturvalisuse tagamine on oluline tervele Eesti ühiskonnale ja lennuakadeemia kompetentsi kasutamine selle nimel on meile auasi. Meievaheline koostöö on hea näide sellest, et ühine eesmärgipärane tegevus võimaldab mõlemal koolil oma parimat kompetentsi kasutada ja optimeerib seejuures ressursside kasutamist. Alati ei pea üksi tegutsema,» tõdes Kaskel.