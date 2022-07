Arhitektuuritudengid ehitasid Tartusse puidust varjualuse

«Puit kui ehitusmaterjal on veel maailmas alakasutatud, kuid saab aina populaarsemaks. Tehnoloogia areng on viinud selleni, et puidust saab ehitada ka kuni 20-korruselisi pilvelõhkujaid ehk sisuliselt võiks 99 protsenti kogu meie vajaminevast elamufondist tulla jätkusuutlikult ja säästlikult kasvatatud metsadest. Kui võtta arvesse, et meie keskkonnal on ka hind, siis on see ka soodsam kui betoonist ehitamine,» ütles varjualuse rajamist toetava Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu juht Henrik Välja. «Seetõttu on EKA varjualuste-projekt tulevikku vaatav ning loodetavasti kasvavad siit välja puitu kui innovaatilist ja samas keskkonnasäästlikku materjali armastavad ja väärtustavad arhitektid.»