Maailmaharidus aitab tulevikukriisidele vastu astuda

Inimlikult on need lood meile lähedal, ent ometi toimub kõik nii kaugel värvilise ekraani taga, et tihti on raske leida oma rolli ühes või teises üleilmses kriisiloos. Aga siis plingib telefon uue teatega sõbrast, kelle sünnipäevaks kogutud annetused lähevad projektile «Ukraina heaks!». Järgmisel päeval märkad TikTokis postitust, mis kutsub reedesele kliimastreigile, ja noortekeskuses esineb arengukoostöö ekspert, kelle projekti kaudu said keskhariduse mitmed Afganistani tüdrukud.

Oleme Mondos avanud maailmahariduse mõiste järgneva ülesande kaudu – jagada teadmisi sellest, kuidas globaalsed probleemid mõjutavad üksikisiku, kogukonna ja ühiskonna igapäevaelu ning kuidas igaüks meist saab mõjutada maailma. Teadmistest järgmine samm on isikliku vastutuse võtmine ja teadlik tegutsemine globaalse ebavõrdsuse vähendamise nimel. Just teadlik tegutsemine on see, mille poole Mondo Maailmakoolis iga uue õppematerjali, konkursi ning koolitusega püüdleme. Oktoobris 2020 avaldatud PISA uuringu andmetel peab end maailmakodanikuks 76% Eesti õpilastest, ent vaid pooled õpilastest arvavad, et nende käitumine võib mõjutada teistes riikides elavaid inimesi või et nad saavad midagi üldse ette võtta. Muude riikide õpilased on oma käitumise seoseid hinnates optimistlikumad. Haridustöötajate võimuses on noori toetada ja inspireerida, et nad tunnetaksid oma tugevust maailmamuutjatena.