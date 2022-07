Ukraina ja Eesti noortele toimub 280 lõimumise ja keeleõppe laagrivahetust

Haridus- ja teadusministeeriumi huvihariduse valdkonna juht Tormi Kotkas usub, et Ukraina noored on Eestis hästi hoitud ning läbi arendavate ja mänguliste tegevuste areneb ka noorte keeleoskus. «Näiteks tehakse laagrites teaduskatseid, sporti, küpsetisi, tegeletakse meisterdamise ja voolimisega ning mängitakse erinevaid Eesti laulu- ja ringmänge. Eesti keele õpe on nende tegevuste ja mängude loomulik osa – laagrikasvatajate juhendamisel õpitakse vastastikku tundma üksteise keelt ja kultuuri. Ööbimisega laagrites lisanduvad huvipõhistele tegevustele vaba aja tegevused ja suhtlus, mis omakorda loob häid võimalusi eesti keele õppeks ning uute sõprade leidmiseks.»

Valgemetsa noortelaagri esindaja Katrin Pree sõnul lõppes nende esimene laagrivahetus 11. juulil ning laagri lõppedes oskasid Ukraina noored eesti keeles tervitada, tänada ning öelda midagi iseenda kohta. «Tagasiside põhjal leidsid Ukraina noored omale laagrist sõpru ning vahetati ka sotsiaalmeedia kontakte, et edaspidi suhelda. See näitas, et noortel on huvi teineteisega suhelda, mis omakorda on heaks motivaatoriks keele õppimisel.»