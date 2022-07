Kunstiakadeemia avab uued mikrokraadid

Mikrokraadid on tööturu vajadusi arvestavad täiendusõppeprogrammid, mille koostasid Eesti Kunstiakadeemia vastavate erialade eksperdid, et pakkuda uusi erialapädevusi. Õpe toimub eesti keeles ning mikrokraadikava maht on 15–22 ainepunkti. Osalemise eelduseks kahel mikrokraadikaval on keskharidus ja kahel kaval bakalaureusekraad.