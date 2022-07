Epp Jalakas: tervislik ülikoolilinnak kujuneb koostöös

Meie kõrgkoolil on vedanud üliõpilasesindustega, kes ei ole oodanud, et küll probleemid kunagi lahenevad, vaid on ise asunud küsima, korraldama ja lahendama, koolikeskkonda mugavamaks ja atraktiivsemaks muutma. Võib-olla on siin kasuks ka meie peaaegu 1000-liikmeline õppurkond, kus koolikaaslasi paremini tuntakse ja toetatakse kui mõnes suuremas ülikoolis.

Programmis olulisel kohal oleva säästva arengu teemadega on kenasti haakunud akadeemia 2019. aastal valminud Tallinna ja 2020. aastal Narva õppekeskused – mõlemaid tunnustati arhitektuuriauhindadega. Uues Tallinna hoones kaotasime ruutmeetreid võrreldes vana hoonega. Ruumid on rohkem ristkasutuses ja vahel oleme selle pärast ka ebamugavustes, aga ökonoomsus kohustab hakkama saama. Erinevate ressursside kokkuhoiuks on ka meie simulatsioonikeskuse kasutamine enne praktilisi harjutusi või nende osana, põimõpe ja veebikoosolekud selle asemel, et mitmetest akadeemia asukohtadest pidevalt asjade arutamiseks kokku sõita.