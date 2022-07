Tartu Ülikooli esmased vastuvõtuotsused on tehtud

Tartu Ülikooli õppeprorektori Aune Valgu sõnul on juba praegu suur rõõm tervitada uusi tudengeid, kelle hulgas on ka Ukraina põgenikke. «Kui sõda tõi kaasa välistudengitest kandidaatide arvu vähenemise, siis õppima asuvate välistudengite hulk tervikuna ei pruugi kahaneda, kuna oleme Haridus- ja Teadusministeeriumi toel võtnud vastu 177 Ukraina tudengit tavapärase 30 asemel,» sõnas Valk.

«Suurem muutus oli sel aastal meditsiiniga seotud õppekavade vastuvõtutingimustes, mille taga oli muu hulgas välishindajate soovitus mõõta ka sisseastujate motivatsiooni. See vähendas märgatavalt kandidaatide arvu, kuid loodame, et saame sel viisil veel pühendunumad tudengid ja tulevikus Eestile veel paremad arstid,» ütles õppeprorektor.

Veel pidas Aune Valk oluliseks märkida, et kui üldjuhul pole ülikool õppekohtade arvu viimastel aastatel kõrghariduse rahastusprobleemide tõttu kasvatanud, siis sel aastal suurendati õpetajakoolituse ja nende aluseks olevate õppekavade õppekohtade arvu 64 võrra, sest selles vallas on olukord kriitiline. «On rõõm tõdeda, et kandidaatide huvi kõigi nende kavade vastu on suur. Eriti hea meel on sellepärast, et hüppeliselt kasvas huvi õppida eesti keele ja kirjanduse õpetajaks,» leidis Valk.