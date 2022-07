TalTech esitleb Euroopa teadusfoorumil plastjäätmete ringlusse toomise lahendust

Arendusprojekti teeb eriliseks see, et põlevkivi ja jäätmete koospürolüüsi saab praegu tööstuslikult rakendada Eesti põlevkivitööstuses ning pole vaja uusi seadmeid. Koospürolüüsis kasutatavaid materjale ei ole vaja üldjuhul eelnevalt sorteerida, puhastada ega pesta, mis tõttu see meetod on tõhus ega kuluta lisaenergiat.

Koospürolüüsi uuringud pälvisid Tallinna Tehnikaülikooli 2021. aasta parima arendustöö tunnustuse. Hindamisžürii liige, ettevõtlusprorektor Sven Illing kiitis arendustööd ja selle suurt potentsiaali Eesti tööstusele. Virumaa kolledži põlevkivi kompetentsikeskuse vanemteadur Hella Riisalu märkis, et kogu uurimisrühm on töö tulemustega väga rahul, kuna see on ringmajanduse progress. «Lisaks on kogu uuring aluseks nii rohepöörde kui ka ringmajanduse põhimõtete reaalsele rakendamisele põlevkivitööstuse ja teiste sektorite koostöös, kasutades olemasolevat tehnoloogiat,» märkis Riisalu.