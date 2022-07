Alustavad õpetajad õpetavad Narva lastele eesti keelt ja muud vajalikku

Noored Kooli koolitusjuht Marie Nõgisto sõnas, et linnalaager arendab õpilaste suhtlemis- ja õpioskusi. «Lapsed ja noored saavad laagris gruppides tegutseda projektõppe vormis. Õpilaste jaoks on see võimalus kogeda õppimisega seotud eduelamusi projekti kavandades, elluviies ja esitledes. Laagris arenevad õpilaste sotsiaalsed- ja suhtlusoskused ning tekib oluline täiendav võimalus eesti keele praktiseerimiseks,» märkis Marie Nõgisto.