Noorte Vabamu kutsub 14-19-aastaseid noori Hüppelaua suvekooli

«Esmakordselt ootame suvekooli ka Eestis elavaid ukraina noori, et pakkuda neile rahvusvahelises meeskonnas töötamise kogemust. Eelnevad teadmised programmeerimise vallas ei ole olulised, tähtis on soov ja pealehakkamine pidevalt midagi uut õppida ja teistega koos töötades parimaid lahendusi leida. Noori aitavad Eestist pärit startup-ettevõtete mentorid ning sajanditaguseid tehnikaimesid eksponeeriv Proto avastuskeskus toetab sobiva ja inspireeriva keskkonnaga,» lisas eestvedaja.

Hüppelaual on viie aastaga käinud 300 õpilast ja 90 mentorit ning ehitatud on 50 toodet. Peamiselt on ehitatud digitaalseid rakendusi, kuid noorte leiutajate käe all on sündinud ka näiteks sõrmejäljetuvastusega seljakott, niiskustaset isereguleeriv minikasvuhoone, valgustundlikud nutikardinad ning taara kogumismasin.