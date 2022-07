Sisseastumine: huvi tervishoiuerialade vastu on jätkuvalt suur

Kutseõppes on populaarsemad lapsehoidja ja erakorralise meditsiini tehniku erialad. Esmakordselt toimus vastuvõtt ka podoloogi kutseõppekavale, kus igale õppekohale on kaks huvilist.

«Rõõm on näha, et regionaalsed õppegrupid, mis sel sügisel esimest korda õppetööd alustavad, on kõik täitunud ning huvi näiteks Viljandisse õe õppekavale õppima asumiseks on suurem, kui arvata oskasime: 26 õppekohale kandideeris lausa 68 inimest. Tööandjate soovil saab alates sügisest lisaks Tartule õppida radioloogiatehnikuks juba kolme suure Tallinna haigla juures. Koostöö haiglatega võimaldab arvestada tööandjate soove ja vajadusi ning pakkuda õppuritele tõeliselt kaasaegset ning praktilist õpet,» selgitas Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppekorralduse osakonna juhataja Ave Kikas.