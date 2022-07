TalTechi e-tervise õppekava tiime saadab kiirendiprogrammides edu

Häkatonile järgneva semestriprojekti valikaine eesmärk on pakkuda tudengitele turvalist keskkonda oma ideede katsetamiseks ning välja töötamiseks. Õppeaine ülesehitus võimaldab valdkonna ekspertide toel ning tagasiside põhjal loodud lahendused põhjalikult läbi mõelda ning jõuda etappi, kus ollakse valmis tudengiprojektist liikuma edasi reaalse äriidee loomiseni kiirendiprogrammis.

«Lisaks kõigele arenevad samuti tiimiliikmete olulised ülekantavad oskused nagu meeskonnatöö, koostöö erinevate huvigruppidega, kommunikatsiooni ja esitlusoskused. Need on iga innovatsiooni elluviimisel hindamatu väärtusega ja edusse panustamisel kriitilised tähtsusega,» märkis Lubi.

Häkatonil alustatud ideedest jõudsid lahenduste välja töötamiseni viis semestriprojektis osalenud meeskonda - Huggy, MedBites, Alzy, Snuufy ja TheraSync. Seda, et antud lahenduste järele on turul suur vajadus, näitavad juba käesolevad tiimide saavutused. Alzy dementsusega inimestele ja nende lähedastele pühendatud platvorm jõudis häkatoni raames otse Prototron programmi 50 parima sekka.

Enneaegsete vastsündinute juhtmevaba monitoorimise võimalusega töötav Huggy osaleb Euroopa suurimas varase faasi iduettevõtete kiirendiprogrammis EIT Jumpstarter. TheraSync annab omapoolse panuse vaimse tervise probleemide lahendamisele Accelerate Estonia konkursi teises voorus. MedBites, mis aitab tuua tervishoiumaastikule paindlikud töötingimused, on jõudnud Ajujahi 20 parima lahenduste hulka. Tiim Snuufy teeb samme, et saavutada edu Eesti esimeses tervisetehnoloogiatele fokusseeritud kiirendiprogrammis.