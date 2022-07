Eesti Teadusagentuur kutsub tunnustama teaduse populariseerijaid

Konkursi eesmärk on märgata ja tunnustada neid inimesi, algatusi ja asutusi, tänu kellele on teadus ühiskonnas nähtavam ja avalikkusele mõistetavam. Konkursile võib esitada nii üksikkandidaate kui ka kollektiive, samuti tohib esitada iseenda kandidatuuri.

Konkursi auhinnafond on 26 000 eurot. Auhindu antakse välja kuues kategoorias. Nendeks on Tiiu Silla nimeline elutööpreemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest; teaduse ja tehnoloogia populariseerimine audio-visuaalse ja elektroonilise meedia abil; teaduse ja tehnoloogia populariseerimine trükisõna abil; tegevused/tegevuste sarjad teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel; parim teadust ja tehnoloogiat populariseeriv teadlane, ajakirjanik, õpetaja ja nii edasi; parim uus algatus teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel.

Kõigil konkursil tunnustuse saanutel on õigus kasutada «Riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija» märki. Kvaliteeti ja usaldust väljendav märk on loodud selleks, et head teaduse tutvustajad ja nende töö senisest rohkem silma paistaks.