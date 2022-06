Kehva eesti keele oskusega kolme aasta pärast enam õpetajaks ei pääse

Haridus- ja teadusministri Liina Kersna allkirjastatud määrus koondab ühte õigusakti kvalifikatsiooninõuded ja juba kehtivad eesti keele oskuse nõuded koolieelsete lasteasutuste pedagoogidele ning üldhariduskoolide õpetajatele, koolijuhtidele ja tugispetsialistidele. Haridustöötajatele on pikka aega kehtinud B2 või C1 tasemel eesti keele oskuse nõue, sõltuvalt sellest, millisel ametikohal nad on või millises keeles õpetavad.

Uue määruse kohaselt on alates 2025. aasta 1. septembrist eesti keele oskuse nõue selgesõnaliselt õpetajate, koolijuhtide ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuete osa. See tähendab, et nõuetele mitte vastava keeleoskusega õpetajaga ei ole võimalik sõlmida tähtajatut lepingut ning koolijuhi või tugispetsialisti saab palgata vaid keeleoskusnõude täitmisel. Muudatus rakendatakse kolme aasta pärast, andes haridustöötajatele piisavalt aega oma eesti keele oskuse parandamiseks ja vajadusel eesti keele tasemeeksami sooritamiseks.

Kersna märkis, et õpetajate väga hea keeleoskus on eelduseks ühtse eestikeelse õpikeskkonna loomisel. «Riik on juba aastakümneid võimaldanud ebapiisava eesti keele oskusega haridustöötajatele erinevaid koolitusi, aga nii nendel osalemine kui ka efektiivsus on olnud madalad,» ütles Kersna. «Kavandame uusi spetsiaalselt neile mõeldud keelekursusi. Jätkuvalt pakume õpetajatele mitmesuguseid paindlikke keeleõppevõimalusi, nagu koolipõhised koolitused ja e-õppe keskkondade toel keele omandamine. Õpetajad peavad olema keeleõppes eeskujuks.»