Uuring: 55 protsenti tahavad lähiaastatel end haridusalaselt täiendada

61 protsenti soovib end täiendada tööalaselt praegusel töökohal, 49 protsenti enesearenguks ja 30 protsenti mõne huvialaga tegelemiseks. Koolitusvaldkondadest on populaarseimad isikuareng, keeled ning IT ja kommunikatsioon, samuti äri- ja haldusoskused. Üldoskustest soovitakse end koolitada enesejuhtimise, võõrkeelte ning IT teemal.