Jõgeva põhikooli direktorina jätkab Kuuno Lille

Kuuno Lille tõdes, et koolijuhi kohale uuesti kandideerima innustas see, et senini on asjad sujunud ning et kolleegid on toetavad ja lapsed tublid. Omamoodi väljakutse on ka uus koolimaja: selle võimalusi tuleb osata hästi ära kasutada. Kuna õpilasi on palju, tuleb tükati silmitsi seista ruuminappusega. Praegu koolimaja kõrvale kerkiv spordihoone annab seevastu õpilastele võimaluse taas sisetingimustes sporti teha.