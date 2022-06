Ukraina laste kool töötab ka uuel õppeaastal Tallinnas Räägu tänaval

MTÜ Eesti Pagulasabi on toetanud rahaliselt juba 2041 Ukraina sõjapõgenikust lapse kooliteed Eestis.

Pagulasabi kinnitusel on neile koolitoetuse väljamaksmiseks laekunud 1656 taotlust ning neist on rahuldatud 1537. See tähendab, et rahalist toetust on saanud kokkku 2041 last kogusummas 102 050 eurot. Ülejäänud taotluste osas on käimas andmete ülevaatamine ja kontroll.

Toetuse eesmärk on aidata pagulastaustaga lapsi esmaste kooliga seotud kulutuste tegemisel. Ühekordne toetus vääringus 50 eurot lapse kohta makstakse välja lapsevanema või eestkostja pangakontole taotluse alusel.