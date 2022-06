Aasta mereharija tiitel läks mereakadeemia õppejõule Tarmo Postile

Tänavune aasta mereharija on Eesti Mereakadeemia laevanduskeskuse õppejõud ja Bore Ltd vanemmehaanik Tarmo Post. Tarmo on tunnustatud ja innustav õppejõud ning pühendunud tulevaste laevamehaanikute harimisele. Oma noorusele vaatamata on Tarmo olnud tegev Laevamehaanikute Liidu juhatuses juba kuus aastat ning võttis tänavu ka selle juhtimise oma õlgadele. Tema kutsumuseks on ka meremehe põneva elukutse tutvustamine ja kooliõpilaste merepisikuga nakatamine.