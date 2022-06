Mindvalley University toob Eestisse enesearendajaid 72 riigist

Korraldajate kinnitusel toovad 4.-24. juulimi toimuva suurürituse külastajad mõne nädala jooksul Eestisse üle kahe miljoni euro, millele lisandub miljoni jagu ürituse korralduskulusid.

Mindvalley suveülikool on iga-aastane üritus, mis meelitab ligi pühendunud õpetajaid ja õpilasi, perekondi, kuulsusi, auhinnatud ettevõtjaid, kunstnikke ja teadlasi, et kolmeks nädalaks keskenduda enesearengule, koos õppimisele ja ühisloomele. Aastate jooksul on Mindvalley virtuaalse kogukonnaga liitunud ja selle programmide abil end täiendanud juba 1275 eestimaalast, kellest mitusada osaleb ka suveülikoolis. Kolmenädalase suursündmuse raames toimub Kultuurikatlas juulis kümnete lektorite eestvedamisel üle 200 töötoa ja loengu. Teiste seas saavad sõna ka mõned eestlastest kõnelejad.

Aitab suhtlusvõrgustikku laiendada

Mitmeid kordi Mindvalley üritustel osalenud Tallinna Tehnikaülikooli vanemlektor ja Äripäeva investeerimissaate juht Paavo Siimann sõnas, et talle meeldib järjepidevalt tegeleda enesearenguga ja laiendada oma suhtlusvõrgustikku. «Mindvalley koolitused puudutavad väga erinevaid eluks vajalikke teemasid alates aju treenimisest kuni alateadvuse mõjutamiseni välja. Lisaks on neil sündmustel lihtne laiendada oma globaalset suhtlusvõrgustikku. Üritustel osalejad on keskmisest ambitsioonikamad ja laiema silmaringiga inimesed, kellega on huvitav suhelda nii professionaalsetel kui inimlikel teemadel.»