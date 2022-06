Esimesed lõpetajad saavad tervishoiualase mikrokvalifikatsiooni

Tervishoiu valdkonna kvaliteedijuhtimise ja eestvedamise mikrokvalifikatsiooni, mis on osa terviseteaduste magistriõppekavast, lõpetavad viis inimest, kes töötavad tunnustatud haiglates ja eraettevõtetes ning on ühtlasi esimesed Eestis, kes Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist tervishoiualase mikrokvalifikatsiooni saavad. Mikrokvalifikatsioon ongi pikem tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, mis on loodud kõrgkooli õppekava ainete baasil – see loob võimaluse täiendada erialaseid pädevusi mõnes kitsamas valdkonnas või soovi korral tulevikus läbida õppekava kiiremalt, kuna osad ained on juba sooritatud.