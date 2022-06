Alustav õpetaja: ma tahan maailma muuta

Ave usub, et noortega tegelemine ja neis õpihimu ja -harjumuse tekitamine on tema jaoks parim viis muuta maailma paremaks paigaks. «Ma leian, et klassiõpetaja ehk esimene õpetaja on see, kes kasvatab õpilastes õpiharjumused. Kui need jäävad kujunemata, on edaspides elus väga raske. Aga kui õpilasel on selge, kuidas temale saavad asjad kõige paremini selgeks ja miks me ei tuubi asju pähe, vaid püüame neid mõista, on tal ka edaspidi rõõm koolis käia ja teadmisi omandada,» selgitas Ave klassiõpetaja rolli olulisust ja lisas, et suur tähtsus on ka toetaval õhkkonnal - nii klassiruumis, kui ka suhetes klassikaaslastega ning õpetajatega.